سيدات كرة السلة يحققن الفوز على الكونغو الديمقراطية في بطولة «الأفروباسكت»

افتتح منتخب مصر لسيدات كرة السلة مشواره في بطولة الأفروباسكت التي تقام في العاصمة الرواندية كيجالي بالفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 89–78.

أقيمت المباراة على صالة كيجالي أرينا وشهدت سيطرة كبيرة من المنتخب الوطني من البداية إلى النهاية، حيث تقدم منتخب مصر في الفترة الأولى بنتيجة 23–12، وواصل تقدمه في الفترة الثانية بنتيجة 38–32.

وفي الشوط الثاني، تعادل المنتخبان بنتيجة 61–61، قبل أن يحسم الفراعنة الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 89–78.

ويتواجد منتخب سيدات السلة في المجموعة الرابعة ببطولة الأفروباسكت مع، نيجيريا والكونغو الديموقراطية.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مباشرة، بينما يصعد الوصيف وصاحب المركز الثالث إلى دور الـ 16 للمنافسة على حجز بطاقات الصعود إلى دور الثمانية.

سجلت نادين السلعاوي لاعبة منتخب مصر في مباراة اليوم أمام الكونغو الديمقراطية 34 نقطة في 33 دقيقة، منهم 3 رميات ثلاثية.

كما تابعت نادين الكرة 10 مرات دفاعيًا وهجوميًا “ريباوند”؛ لتحقق “الدابل دابل” في المباراة.

وكانت السلعاوي قد توجت بجائزة الأكثر تسجيلاً للنقاط في النسخة الأخيرة من بطولة الأفروباسكت التي أقيمت بالكاميرون عام 2021، بعدما أحرزت 101 نقطة بمعدل 16.8 نقطة في كل مباراة.