المؤبد والسجن للمتهمين بقتل حفيد علي الكسار

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، حكمًا اليوم السبت في قضية قتل عمرو الكسار، حفيد الفنان الراحل على الكسار.

حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على المتهم الأول في القضية، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم الثاني، والسجن لمدة سنة واحدة للمتهم الثالث، بالإضافة إلى الأشغال الشاقة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما توفي عمرو الكسار إثر تعرضه لحادث دهس في قرية أم صابر التابعة لمركز بدر، وقد وقع الحادث بعد مشادة كلامية بين عمرو الكسار وابن المتهم الأول، الذي كان يقود السيارة بسرعة جنونية داخل القرية، تم نقل جثة عمرو الكسار إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بناءً على التحقيقات الأولية، تبين أن السبب وراء الحادث كانت ملاحظات عمرو الكسار على سلوك ابن المتهم الأول في قيادة السيارة بشكل متهور وخطير في الشوارع، وبسبب هذه الملاحظات، قام المتهم الأول بدهس عمرو الكسار، ما أدى إلى وفاته على الفور، قامت الأجهزة الأمنية بتلقي البلاغ وباشرت التحقيق في الواقعة.

قدم ضباط مركز شرطة بدر إلى مكان الحادث وتم نقل جثة عمرو الكسار، وتم تشكيل فريق من جهات التحقيق لمعاينة الجثة. تم تصريح بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة.