مستوطنون إسرائيليون يحرقون أرضا زراعية شمالي الضفة الغربية

أضرم مستوطنون إسرائيليون، النار في أراض زراعية في محافظة "نابلس" شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم السبت، بأن مجموعة من المُستوطنين أضرمت النار بالأراضي الواقعة جنوب بلدة "بورين"، وهو ما أدى إلى احتراق عشرات الأشجار، وسط اندلاع مواجهات ومنع الأهالي من إطفاء الحرائق.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستوطنين هاجموا المواطنين الذين حاولوا السيطرة على الحرائق، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.