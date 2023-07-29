مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت بعد اقتحامها بلدة "الرام" الواقعة شمال مدينة "القدس" المحتلة، خارج جدار الفصل العنصري.

وقال شهود عيان، إن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الاحتلال القنابل الصوتية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل البلدة، ودققت في هويات ركاب السيارات المارة، وأعاقت تحركاتهم.