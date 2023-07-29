خبير سياحي: الجنسية الأوروبية الأكثر تواجدًا في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم

تحدث الخبير السياحي محمد فاروق عن حجم الإقبال على شواطئ الإسكندرية ومطروح، قائلًا إن المناطق الساحلية، سواء شمالية أو الجنوبية، نسبة الإشغال بها مرتفعة جدًا، معقبًا: "الحمد لله الأرقام مبشرة جدًا".

وأضاف فاروق، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن جميع فنادق القطاع السياحي الفندقي أعلنت عن أنها كاملة العدد "كومبليت" في جميع أنحاء الساحل الشمالي، والإسكندرية، والعلمين، وكذلك الغردقة وشرم الشيخ، بنسبة إشغال 90%.

وتابع: "جميع الفنادق تغلب عليها الجنسية المصرية بجانب الجنسية الإقليمية، أما الجنسية الأوروبية فهى الأكثر تواجدا في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم"، لافتًا إلى أن جميع العاملين في القطاع من المصريين.

وأوضح الخبير السياحي أن حالة الطقس على الشواطئ المصرية كأننا في فصل الربيع، وهو مختلف تماما عن الطقس بالقاهرة، فضلا على أن الشواطئ المصرية بها كل خدمات الترفيه، ويحصل السائح على خدمة مميزة.