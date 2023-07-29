المتهم بقتل جاره في دار السلام يجرى معاينة تصويرية

اصطحبت نيابة دار السلام، المتهم بقتل جاره؛ لإجراء المعاينة التصويرية لكيفية ارتكابه الواقعه، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات القسم.

فيما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهم ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وعرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة، وجود جروح طعنيه ومتفرقه بالجسد، أدت إلى تهتكات ونزيف أسفر عنه الوفاة.



ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل قتل جاره فى مشاجرة بينهما بمنطقة دار السلام .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام.



على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين مقتل شخص بطعنات سكين على يد جاره بسبب خلافات الجيرة والقى القبض على المتهم ، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.