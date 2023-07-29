"شعيب" يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات في جامعة مطروح

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذى يعقد لأول مره بجامعة مطروح، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، ورؤساء الجامعات المصرية.

وأشاد محافظ مطروح بجهود الارتقاء وتطوير منشآت جامعة مطروح لتكون صرحا علميا وتعليما وتعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في استكمال أعمال التطوير، بما تضمه من ١١ كلية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المنشآت الجديدة وما تضيفه من خدمات تعليمية جديدة، بالإضافة إلى وضع حجر أساس مبانى كلية الطب بجامعة مطروح.



وأهدى محافظ مطروح درع المحافظة خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لجهود الوزارة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي خاصة جامعة مطر وح وخدمة المجتمع المحلى مع اختيارها لانعقاد المجلس الأعلى للجامعات على أرضها لأول مرة واستضافة رؤساء الجامعات المصرية، بما يؤكد دور ذلك الصرح التعليمى الكبير على أرض مطروح.



كما أشاد محافظ مطروح بجهود جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، مع المشاركة الفاعلة للطلاب خلال الأعمال التنظيمية خلال استقبال ضيوف المحافظة والظهور الحضارى المشرف لجامعة مطروح.

"شعيب" يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات في رحاب جامعة مطروح

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