بيسكوف: روسيا تعد بيانا مشتركا حول أوكرانيا بعد لقاء بوتين مع قادة أفارقة

السبت 29/يوليو/2023 - 02:44 م

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه يتم إعداد بيان مشترك موجز بشأن أوكرانيا وذلك في أعقاب الاجتماعات التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عدد من الزعماء الأفارقة.

وقال بيسكوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن الرئيس بوتين اجتمع أمس مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا حول أوكرانيا وبناء على نتائج هذا الاجتماع، يجري حاليا إعداد بيان مشترك موجز سيصدر حالما يتم الاتفاق عليه".

وأضاف أنه من المقرر أن يعقد بوتين اليوم محادثات مع زعماء جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو ومالي وجمهورية الكونغو، كما سيحضر بوتين العرض الرئيسي للبحرية في خليج فنلندا وحوض نهر نيفا في بطرسبورج غدا الأحد، وذلك بصحبة عدد من القادة الأفارقة.

كان بوتين قد أعلن أمس الجمعة أن روسيا درست باهتمام مقترحات الدول الإفريقية بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، وتأخذها على محمل الجد، معربا عن تقديره العالي لمستوى التحضير للقمة الروسية الإفريقية، حيث أكد أن القمم بصيغة "روسيا - إفريقيا" ستعقد بانتظام مرة كل ثلاث سنوات، حسبما ورد في البيان الختامي للقمة الحالية.