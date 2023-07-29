أوكرانيا والبرازيل تبحثان التحضير لقمة السلام العالمية

أجرى مدير مكتب الرئاسة الأوكراني أندريه يرماك مكالمة هاتفية مع كبير مستشاري رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية سيلسو أموريم لبحث تنفيذ صيغة السلام الذي اقترحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتحضير لقمة السلام العالمية.

وناقش الجانبان التحضير لاجتماع آخر لمستشاري الأمن القومي لقادة الدولتين فيما يتعلق بتنفيذ مبادرات أوكرانيا لاستعادة السلام المستدام والعادل على أساس احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت.

وقال يرماك إن بلادنا مستعدة لمناقشة القضايا ذات الصلة مع جميع الدول التي تحترم فعليًا القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ السيادة والسلامة الإقليمية.

ووفقا له، يعمل الجانب الأوكراني بنشاط لجذب أكبر مجموعة ممكنة من المشاركين إلى هذه الاجتماعات.