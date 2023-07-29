مؤتمر صحفي في الأهلي للإعلان عن "راع جديد"

يعقد مسئولو النادي الأهلي في الثانية عشرة ظهر غدا الأحد، مؤتمرًا صحفيًّا، للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الفترة المقبلة.

ويحضر المؤتمر محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة الداخلية مساء غدا الأحد على ملعب “الكلية الحربية” في دور الـ16 لبطولة كاس مصر.

وتوج الأهلي بـ5 ألقاب في الموسم الحالي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر حيث توج بلقب السوبر المصري مرتين وكأس مصر عن الموسم الماضي ولقب الدوري ودوري أبطال أفريقيا التي توج بها المارد الأحمر للمرة الـ11 في تاريخه.