نتائج القمة الروسية الأفريقية بمشاركة السيسي

شارك الرئيس السيسي في القمة الروسية الإفريقية الثانية، حيث استعرض الرئيس الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية الروسية..

وجاءت أبرز نتائج القمة الروسية الإفريقية:

- إعلان خطة العمل المشترك حتى عام 2026

- اتفقت روسيا والدول الإفريقية على التصدي للعقوبات أحادية الجانب والعمل على تخفيفها

- تعزيز التعاون لمكافحة القيود التي تعرض إفريقيا لخطر المجاعة

- مساعدة روسيا دول القارة السمراء في التغلب على مشكلة نقص الغذاء ومواصلة روسيا إمداد الدول الإفريقية بالحبوب سواء على أساس تجاري أو مجاني

- تعاون روسيا وإفريقيا في مكافحة الإرهاب وسيتم التصدي لانتشار الأفكار المتطرفة بين الشباب

- اتفاق روسيا والدول الإفريقية على المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن السياسة الاستعمارية وتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية

- أكت الدول الأفريقية ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وأظهر الجانب الروسي الاستعداد للحوار وقال الرئيس بوتين إن موسكو تقدر نهج الدول الإفريقية لإيجاد سبل لحل النزاع في أوكرانيا وروسيا مستعدة للبحث عن طرق حل الوضع سلميا.

- إطلاق برنامج مساعدات للرعاية الصحية بقيمة 1.2 مليار روبل للبلدان الإفريقية

- عزم موسكو على مساعدة الدول الإفريقية في تطوير قطاع الطاقة

