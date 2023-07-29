مقتل 100 عنصر من تنظيم القاعدة في الصومال

كشف عدنان عبدي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الصومالية مقديشيو، تفاصيل مقتل 100 عنصر من "تنظيم القاعدة" في عملية عسكرية للجيش الصومالي.

وقال مراسل "عبدي": إن العملية العسكرية جرت ضد حركة الشباب المعروفة بـ"تنظيم القاعدة"، موضحًا أن وكالة الأنباء الصومالية استخدمت مصطلح ميليشيات الخوارج، وهو مصطلح اعتمدته السلطات الرسمية في يناير الماضي.

وأضاف أن العملية تمت أمس الجمعة ونفذتها وحدات خاصة بالجيش الصومالي، لافتًا إلى أن العملية العسكرية شملت هجومًا بريًا وجويًا.

وتابع: "السلطات الصومالية تقول إن الشركاء الدوليين شاركوا في هذه العملية"، مشيرًا إلى أن الشركاء الدوليين شاركوا في العملية من خلال ضربات جوية ضد حركة الشباب.

وأشار إلى أن السلطات الرسمية تقول إن العملية أسفرت عن مقتل 100 عنصر من صفوف حركة الشباب، موضحًا أن الجيش الصومالي حصل على معلومات عن هجوم وشيك لحركة الشباب على القواعد الأمامية للجيش الصومالي في صباح أمس الجمعة.

وأردف: "العملية العسكرية جاءت بعد 5 أيام من هجوم وتفجير انتحاري داخل أكاديمية عسكرية للجيش الصومالي في العاصمة مقديشو"، لافتًا إلى أن الرئيس الصومالي يجري اجتماعات أمنية مع قادة الجيش الصومالي والمخابرات لبحث التطورات.