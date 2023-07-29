تفاصيل حفل الكينج وحميد الشاعري بالعلمين

يحيى الكينج محمد منير والنجم حميد الشاعرى حفلاً بمدينة العلمين يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذى انطلقت فعالياته منذ أيام.

وفور الإعلان من قبل موقع "تذكرتى" عن طرح تذاكر الحفل، حيث يتاح للراغبين فى حضور الحفل من حجز التذاكر من قبل الموقع، وينتظر الجمهور لقاء الكينج والفنان حميد الشاعرى فى حفل واحد.

قدم مهرجان العلمين العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، والكثير من الحفلات لنجوم الوطن العربى، والتى ستستمر طوال المهرجان، وينتظر النجم مدحت صالح، والنجمة اليسا، والمطرب تامر عاشور، وقدم النجم تامر حسنى، والفنانة نانسى عجرم، والفنان راغب علامة، إلى جانب حفلاً للموسيقار الكبير عمر خيرت، منتصف الشهر .

حقق مهرجان العلمين حتى الوقت الراهن نجاح كبير على مستوى التنظيم، والليالى الثقافية الخاصة بعراقة المدينة، إلى جانب الفعاليات الرياضية، والترفيه والعروض مع إستمرار الحفلات الفنية طوال فترة المهرجان.