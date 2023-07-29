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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

معدات الزراعة الآلية تواصل العمل في الصوب والتجهيز لحصاد الأرز والذرة

معدات الزراعة الالية
معدات الزراعة الالية تواصل العمل في الصوب والتجهيز لحصاد الأ
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أكد الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الالية بوزارة الزراعة، ان معدات القطاع تواصل العمل على مدار الساعة وفي ظل الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها مصر حاليا من موجة الحرارة الشديدة حيث يتم العمل بمعدات قطاع  الزراعه الاليه في تجهيز الصوب الزراعية بالفيوم ليلا ونهارا.
وأشار "الأشقر" إلى أن معدات القطاع انتهت من موسم حصاد البنجر في غرب غرب المنيا وكذلك حصاد القمح كما تستعد لموسم حصاد الذرة خاصة في منطقتي توشكى وشرق العينات وكذلك موسم حصاد الأرز على مستوى الجمهورية .
وأكد الأشقر، ان القطاع شهد تطويرا كبيرا وتحديثا للمعدات بفضل توجيهات وزير الزراعة بزيادة المعدات من حيث العدد والنوعية بالإضافة الى إقامة محطات جديدة للميكنة الزراعية  على مستوى الجمهورية وخاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة ويأتي كل ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع المزارعين على التوسع في استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد لتقليل الفاقد والهدر وزيادة الانتاجية مما يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين.

الذره موجة الحرارة