محلل سياسي: كلمة الرئيس في القمة الروسية الأفريقية عبرت عن تطلعات وآمال أفريقيا

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الجمعة في القمة الروسية الأفريقية تعبر عن تطلعات وآمال القارة الأفريقية، فقد بدأ رئيس الجمهورية كلمته بالحديث عن التحديات ثم انتقل إلى عرض محورين هامين جدا، الاول له صلة بالمتغير الدولي الراهن وتأثيراته على الداخل الأفريقي، والثاني الآمال والتطلعات الأفريقية في إحداث نوع من أنواع السلام والاستقرار.

وأضاف "رائف" خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت ، أنّ حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سيادة الدول الأفريقية نقطة مهمة للغاية، بحيث تحافظ الدول الأفريقية على سيادتها وحيادها الإيجابي الذي تمارسه بعقلانية ورشد في ظل هذا التوقيت الذي يشهد استقطابا دوليا كبيرا جدا من كل الأقطاب على الدول النامية والأفريقية.

وتابع، أنّ مصر قدمت رؤية في عشاء العمل بحضور الرئيس السيسي والرئيس الروسي وقادة ورؤساء التجمعات الاقتصادية في القارة الأفريقية، فقد تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن جذور المشكلات في القارة مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة والازمات الغذائية التي تواجه العالم، وتحدث الرئيس عن أهمية الشراكة في بناء القدرات الأفريقية في هذه المجالات.

