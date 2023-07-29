شاهندة عبدالرحيم: يوليو الحالي الأكثر سخونة في تاريخ الكرة الأرضية (فيديو)

قالت الإعلامية شاهندة عبدالرحيم، إن هناك دراسة لفريق من الباحثين الدوليين أوضحت أن موجات الحرارة التي تهدد حياة البشر، وتسببت في حرائق بالمدن الأمريكية والغابات في أوروبا في الأسابيع الماضية، ستزيد بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري الذي زاد بسبب موجة الحر الأخيرة والتي سجلت رقم قياسي أعلى بـ50 مرة من السابق.

وأضافت شاهندة عبدالرحيم خلال برنامج "focus"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الدراسة التي أبرزها الراديو الوطني العام قالت إن درجات الحرارة ارتفعت بشكل كبير في نصف الكرة الشمالي هذا الصيف، وسجلت درجات الحرارة في الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في الثلاثين يوم الماضيين، وفي جنوب أوروبا ارتفعت الحرارة بشكل غير مسبوق، ولأول مرة في التاريخ سجلت بلدة صغيرة شمال غرب البلاد بالصين أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد.

وأشارت إلى أن فريدريك أوتو، عالمة المناخ في أمبريال كوليدج بلندن، قالت إن شهر يوليو الحالي هو الشهر الأكثر سخونة في تاريخ الكرة الأرضية.