الزمالك يكشف تفاصيل إصابة إبراهيما نداي

كشف الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، بعد تعرضه للإغماء خلال مواجهة الفريق أمام الاتحاد المنستيري التونسي، أمس الجمعة.

وأصيب إبراهيما نداي خلال مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية وخضع اللاعب لفحوصات طبية بعد المباراة.

وأكد محمد أسامة طبيب الزمالك خلال تصريحات للموقع الرسمي، أن إبراهيما نداي يعاني من كدمة في عظام الفك وسيكون تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وسيعود بعد للمشاركة في التدريبات".

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة ومستحقة، جاءت بتوقيع سيف الجزيري وأحمد زيزو وسيد نيمار"هدفين"، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في البطولة العربية، بينما تعادل النصر مع الشباب بدون أهداف.

يتصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى لفوزه على الاتحاد المنستيري وتعادل النصر مع الشباب في الجولة الأولى.

ويخوض الزمالك مباراته الثانية أمام الشباب، يوم الاثنين المقبل على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر في الثالث من أغسطس المقبل، علما بأن نهائي البطولة العربية سيكون في الثاني عشر من الشهر ذاته.