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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

بحرية الاحتلال الإسرائيلي
بحرية الاحتلال الإسرائيلي
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 استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي الحربية، اليوم السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين، بالرصاص وخراطيم المياه في بحر مدينتي غزة ورفح في قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص على مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ورفح جنوب القطاع، وفتحوا صوبها خراطيم المياه، وأجبروها على مغادرة المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.
يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

الاحتلال الإسرائيلي مراكب الصيادين الفلسطينيين غزة