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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد فراج من داخل البحر فى أحدث ظهور له

محمد فراج
محمد فراج
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نشر الفنان محمد فراج على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أحدث صوره له يشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة "البحر والشمس والحب والمرح"، وظهر من خلال الصورة وهو فى عرض البحر وحالة إستجمام أثناء قضاء الاجازه الخاصة به.

يستعد فراج إلى طرح فيلم "ڤوى ڤوى ڤوى" فى شهر أغسطس للمشاركة فى الموسم السينمائى الصيفى، الفيلم بطولة محمد فراج، نيللى كريم، بيومى فؤاد، طه دسوقى، أمجد الحجار، والإخراج عمر هلال.

يذكر أن الفنان محمد فراج شارك السباق الرمضانى بمسلسل "حرب"، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، إنجى المقدم، إيناس كامل، ساره الشامى، والإخراج أحمد نادر جلال.

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IMG_20230728_192333
محمد فراج حرب أحمد السقا نيللي كريم بيومي فؤاد