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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الخارجية السودانية": عدم التزام"الدعم السريع"سبب تعثر المباحثات

الخارجية السودانية
الخارجية السودانية
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 أكدت وزارة الخارجية السودانية جاهزية وفد القوات المسلحة السودانية للعودة إلى منبر جدة متى ما تمكن الوسيطان السعودي والأمريكي من تذليل العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات، وذلك رغبة في التوصل لإتفاق عادل يوقف العدائيات ويمهد الطريق لمناقشة قضايا ما بعد الحرب.
وذكرت الوزارة - في بيان أصدرته أمس وأوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم السبت - إن تعنت (قوات الدعم السريع) وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها هو السبب وراء تعثر مباحثات جدة، مما حدا بوفد القوات المسلحة السودانية بالعودة إلى أرض الوطن.
وثمنت الوزارة، في بيانها، عاليا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في رعاية وتسهيل جولات مباحثات جدة وحرصهما على إنجاحها.

الخارجية السودانية السودان قوات الدعم السريع