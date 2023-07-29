307 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بجنوب سيناء

انطلقت اليوم السبت، أول أيام امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٨ / ٢٠٢٣ م للامتحانات النظري ويوم الخميس ١٠ / ٨ / ٢٠٢٣ م وذلك بمدن رأس سدر، وطور سيناء، وأبورديس، في محافظة جنوب سيناء، ويبلغ اجمالي المتقدمين للدور الثاني 307 طالبا وطالبة.

وقال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن اجمالي المستهدفين للامتحان ٣٠٧ طالب وطالبة وبعدد ٤ لجان امتحانية، مؤكدا أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة للامتحان وتوفير المياه وسبل الراحة للطلاب والملاحظين سواء داخل اللجان او الاستراحات المخصصة للملاحظين مع الالتزام بالتعليمات والقرارات المنظمة للامتحان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يذكر أن اجمالي نسبة النجاح بالدبلومات الفنية الدور الأول على مستوى المحافظة بالتعليم الصناعي بلغت ٦٠.٣٣٪؜، ونسبة النجاح بالتعليم التجاري ٨٤ ٪؜، ونسبة النجاح بالتعليم الفندقي٩٧٪؜، ونسبة النجاح بالتعليم الزراعي ٣٤ ٪؜.