المركز القومي للترجمة يطلق الدورة الثانية من جوائزه للترجمة

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن إطلاق الدورة الثانية من جوائزه للترجمة وتأتي الجوائز كالتالي

‎أولًا: جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية(الرواية، الشعر، القصة القصيرة، النصوص المسرحية، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، دراسات عن الترجمة، الدراسات النقدية) ويمنح الفائز مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

‎ثانيًا: جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الانسانية والعلوم الاجتماعية وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: (الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، الاقتصاد، العلوم السياسية، التاريخ، الجغرافيا،الآثار، إدارة الأعمال). ويمنح الفائزمكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

‎ثالثًا: جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية(الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، فلسفة العلوم، تاريخ العلوم، التكنولوجيا).ويمنح الفائز مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

‎رابعًا: جائزة ثروت عكاشة للترجمة في مجال الفنون من اللغة العربية وإليها وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية (السينما، الموسيقي، الفنون التشكيلية، العمارة، الفنون الحركية والأدائية، دراسات عن الدراما).وتبلغ قيمتهامكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

‎خامسًا: جائزة الترجمة للشباب وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة التي أنجزها مترجمون شباب دون سن أربعين سنة في مجالات متنوعة.و يمنح الفائز بالمركز الأول: مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه، ودرع تذكاري وشهادة تقدير المركز الثاني: مكافأة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه، ودرع تذكاري وشهادة تقدير أما الفائز بالمركز الثالث فيمنح مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه ودرع تذكاري وشهادة تقدير.

‎وعن شروط التقدم للجوائز فهي أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية،أن يكون العمل المُتَرجْم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية (حقوق الترجمة والنشر إلى اللغة العربية)،تكون الترجمة عن اللغة الأصلية ولم يسبق ترجمة العمل من قبل،أن تكون الطبعة الأولى للعمل المُتَرجْم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة بدءًا من عام 2020 حتى تاريخ فتح باب التقدم للجائزة ولا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.



‎وعن الأوراق والوثائق المطلوبة فهي كالتالي:نموذج المشاركة في الجائزة (يمكن الحصول عليه من مقر المركز أو طلبه عبر البريد الإلكتروني).تعريف بالعمل المُتَرجْم فيما لا يزيد عن ألف كلمة.سيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة الرقم القومي.صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة. بالإضافة إلى خمسة أصول من العمل المترجم، وثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي.. ‎جدير بالذكر أن الأعمال المقدمة تُقبل من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم.



‎وتستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز، إدارة التدريب والجوائز، على العنوان التالي: (المركز القومي للترجمة، شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة) أو بالبريد، اعتبارًا من 24/7/2023 حتى 24/8/2023، يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، ما عدا يومي الجمعة والسبت.