تعليم الوادي: لم نتلقَ أي شكاوى بشأن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أكد سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير أعمال امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية لم تتلقَ أي شكاوى أو مشكلات.

وأشار وكيل التعليم إلى أنه يجرى التواصل اللحظى مع الإدارات التعليمية الخمس ولم ترد أى شكاوى، وأن أعمال الامتحانات تسير بكل هدوء وانضباط، حيث يؤدى الطلاب الامتحان اليوم بمادة الدراسات الاجتماعية.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد التحية والتقدير لجميع المعنيين بغرف العمليات للجهد المبذول لإنجاح العمل وتذليل كافة العقبات إن وجدت على الفور.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.