رئيسة وزراء صربيا تودع حنفى جبالي في ختام زيارته لـ بلحراد

توجهت آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا إلى - مقر إقامة - المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب بالعاصمة الصربية بلجراد ،وذلك لتوديعه في ختام زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني إلى جمهورية صربيا والتي استغرقت يومين . وقد شهدت الزيارة نشاطاً مُكثفاً للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، حيث التقى برئيس الجمعية الوطنية الصربية ، كما التقى برئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش ، ايفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي ، كما شارك المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في الاحتفالية التي اُقيمت لتدشين "شارع مصر" بالعاصمة الصربية بلجراد .

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