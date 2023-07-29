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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيسة وزراء صربيا تودع حنفى جبالي في ختام زيارته لـ بلحراد

رئيسة وزراء صربيا
رئيسة وزراء صربيا تلتقى بالمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مج
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 توجهت آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا إلى - مقر إقامة - المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب بالعاصمة الصربية بلجراد ،وذلك لتوديعه في ختام زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني إلى جمهورية صربيا والتي استغرقت يومين . وقد شهدت الزيارة نشاطاً مُكثفاً للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، حيث التقى برئيس الجمعية الوطنية الصربية ، كما التقى برئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش ،  ايفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي ، كما شارك المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في الاحتفالية التي اُقيمت لتدشين "شارع مصر" بالعاصمة الصربية بلجراد .

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رئيسة وزراء صربيا تلتقى بالمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوديعه في ختام زيارته الرسمية إلى جمهورية صربيا الدكتور حنفي جبالي