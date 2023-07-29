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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ارتفاع عدد ضحايا حادث المريوطية إلى متوفي و10 مصابين

أرشيفيه
أرشيفيه
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ارتفع عدد ضحايا حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلي وصلة المريوطية من الطريق الدائري القادم إتجاه المعادي بنطاق محافظة الجيزة إلي متوفي و10 مصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي وصلة المريوطية من الطريق الدائري القادم إتجاه المعادي بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الاطار وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 10 آخرين جري نقلهم إلي مستشفيي الهرم وأم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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