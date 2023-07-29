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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" توجه بتوفير مناخ ملائم بامتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم السبت، اليوم السبت، لجنة مدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلى التعليمية.
وكان في استقباله الدكتورة وفاء رضا مدير عام الإدارة، وأطمأن على سير اللجنة الإمتحانية، وأدى الأمتحان باللجنة ٨٢ طالبة فى٤ لجنة.

كما أطمأن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة على أداء الطلبة للأمتحان وسألهم عن مستوى الإمتحان وأجابوا انهم تمكنوا من الأجابة .

وقد أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأمتحان اليوم فى مادة اللغة الإنجليزية .

وأوصى مدير المديرية بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أى معوقات، متمنياً كل التوفيق والنجاح لجميع  الطلاب.

التربية والتعليم الشهادة الاعدادية اللغة الإنجليزية وزارة التربية والتعليم