جامعة القناة تشارك في برنامج مصر لتطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن مشاركة وفد من جامعة القناة في برنامج مصر لتطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية الذي افتتحه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي و نائبة السفير الأمريكي إيفينيا سيدرياس

حيث أطلقت جامعة الدول العربية برنامج تطوير مراكز ريادة الأعمال بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(RIPPLE ) والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يهدف إلى دعم ريادة الأعمال والإبتكار في المنطقة العربية من خلال بناء وتنمية قدرات مراكز ريادة الأعمال بالجامعات

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن البرنامج ينشئ مراكز لريادة الأعمال في الجامعات، موضحا أن هذه المراكز ستزود رواد الأعمال الطلاب بالموارد والارشاد والتوجيه والتدريب لمساعدتهم على التوصل إلى أفكار تجارية جديدة وعلى تنمية أعمالهم.

وأضاف أن البرنامج يسعى إلى توسيع نوعية وكمية فرص العمل للشباب من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والموجودة بالفعل.

و من جانبها أشارت الدكتورة ماجدة العشري مدير مكتب التايكو بالجامعة إلى أن وفد الجامعة الذي يشارك بالبرنامج يضم الدكتورة افنان ممدوح بركات مسؤول تسويق المشروعات الريادية بمكتب التايكو بالجامعة و منسق مبادرة RIPPLE والدكتور محمد رفعت مسؤل تسويق المشروعات الريادية بمكتب التايكو بالجامعة.