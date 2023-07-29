"هنيدي" يعلن تحويل "رمضان مبروك أبو العلمين" إلى عرض مسرحي

أعلن الفنان محمد هنيدي عن نيته لتحويل فيلمه الشهير "رمضان مبروك أبو العلمين" إلى مسرحية، قريبا، إضافة إلى تخطيطه لعمل فيلم سينمائي روائي عن حي إمبابة، الذي تربي فيه.

وقال هنيدي في برنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش: "رمضان مبروك ليس مجرد فيلم كوميدي، هذه شخصية كلنا قابلناها إما في الأرياف والجذور، أو في القاهرة من فترة، وموجودة لغاية الآن".

وينتظر هنيدي عرض فيلمه الجديد "مرعي البريمو" في دور السينما 3 أغسطس المقبل، والذي يجسد فيه دور "أحمد مرعي"، تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، التي تعمل معه ويواجهان مواقف ومغامرات كوميدية ، وفيلم "مرعي البريمو" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.



وأفاد هنيدي أن شخصية الفيلم كانت من أحلامه، وهي قصة حقيقية حديث بالفعل ، فـ "أحمد مرعي"، هو جاره في منطقة إمبابة، متمنيا لجمهوره بأن الفيلم سينال اعجابهم، نظرا لـ "الكوميديا المختلفة" التي يقدمها.

فيلم عن إمبابة

كما كشف هنيدي أيضا عن حلمه في صناعة فيلم عن حي إمبابة، مشيرا إلى أنه قريبا سيبدأ في كتابته. وتحدث هنيدي عن أثر حي إمبابه على أعماله، فقد استوحى منه عددا من شخصياته التي جسدها في بعض أعماله، مثل شخصية "الخالة نعيمة" في مسرحية "ألابندا" مع الراحل علاء ولي الدين .

مؤكدا أنها كانت واحدة من إحدى الشخصيات التي عاش معها في منطقته واستفاد منها في أعماله الفنية، فالحي ثري وغني بأحداثه وشخصياته.

وأوضح هنيدي أنه يحتفظ بأغلب ملابس شخصيات أفلامه المهمة، خاصة البدلة الصفراء التي ارتداها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، معتبرا الفيلم أنه من أحب الأفلام إلى قلبه.