مع ارتفاع الرطوبة.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة حتى الخميس المقبل

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من من السبت 29 يوليو 2023 إلى الخميس 3 اغسطس2023، حيث يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الانحاء واستمرار ارتفاع نسبة الرطوبة ، ليسود طـقـس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السـواحل الشمالية الغربية ، مائل للحرارة رطب ليلاعلي كافة الانحاء.

وأوضحت الهيئة، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحرى والصعيد المحسوسة من 37 الى 45 درجة .

واضافت الارصاد انه يشهد اليوم السبت 29 و الاحد 30 يوليو 2023، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

واشارت الارصاد الى انه يشهد يوم الاثنين 31 يوليو، نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

كما يشهد الثلاثاء 1 أغطس وحتى الخميس 3 اغسطس 2023 ،نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.

وتتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة والوجة البحرى من 85 الى 95 % للعظمى و35 الى 40 للصغرى.