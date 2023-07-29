ننشر إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في محافظة دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الانارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، مؤكدة تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لايؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما أكدت " محافظ دمياط "، متابعة المحال والمولات التجارية للتأكيد على تخفيض الإضاءة القوية وكذلك إضاءة لوحات الإعلانات على الواجهات الخاصة بها، وعدم خفض حرارة التكييف عن ٢٥ درجة مئوية وأيضًا الالتزام بمواعيد الغلق، مشددة على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة تلك التعليمات.

وأيضًا متابعة كافة المنشآت والأندية الرياضية والملاعب والكافيتريات للتأكد من غلق الكهرباء فور انتهاء الفعاليات التى تقام بها، وترشيد الانارة بالاعلانات المضيئة وفصل التيار عنها فى تمام العاشرة مساءًا.

وعلى جانب آخر،، فقد تم التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الانارة بعد انتهاء الصلاة.

وأكدت " محافظ دمياط "، واستخدام اللمبات الليد الموفرة بأعمدة الانارة والمنشآت الحكومية والعامة وداخل المشروعات وكذلك استبدال العدادات التقليدية بالعدادات مسبقة الدفع بجميع المنشآت، لافتة الى أنه تم تفعيل إجراءات تنفيذ أعمال إنارة خارجية بالطاقة الشمسية بعمارات الإسكان الاجتماعى والقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "..

واشارت " محافظ دمياط " إلى أنه يتم متابعة تلك المنظومة بشكل دورى، مؤكدة أنه تم التنسيق مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، كما دعت كافة الجهات بزيادة الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.