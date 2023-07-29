معرض بورسعيد للكتاب يحتفي بمشروع رؤية

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الثامنة مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان «مشروع رؤية الإصدار الثالث.. مفهوم الهجرة في القرآن الكريم»، ضمن فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب.

ويشارك في الندوة العلماء: خالد عبده سباع، وناجي عبد المنعم دهيم، ويدير الندوة الشيخ جمال فتحي عواد.

ويستمر المعرض حتي ١ أغسطس المقبل، ويستقبل الجمهور يوميا من الساعة الرابعة عصرا حتى الواحدة صباحا، ويقدم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية على مدار أيامه للجمهور.

ويشارك في المعرض ما يقرب من ٦٠ ناشرا، وتشارك الهيئة العامة للكتاب، بما يقرب من ٢٠٠٠ عنوانا من كافة إصداراتها.