مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

السبت 29/يوليو/2023 - 12:29 م

قام احمد سالم بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتسليم السفيرة مشيرة خطاب، رئيسية المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وانطلق منذ قليل فاعليات مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعنوان" المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمباديء باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات ".

وذلك بحضور رؤساء وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية، ومنظمات دولية وإقليمية، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.