إزالة 16 حالة تعدي بمدينتي أسوان وكوم أمبو

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهودها المستمرة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات سواء البناء أو الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فضلاً عن التنسيق بين مختلف الجهات لتنظيم القوافل الطبية الهادفة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لمواطنى المحافظة فى مختلف المراكز والمدن والقرى .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت الإزالة الفورية لـ 15 حالة تعدى على أراضى الدولة بنطاق حى الصداقة الجديدة على مساحة 4860 م2 ، وتم تنظيم الحملة برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة سعيد عبد الرحمن نائب رئيس الحى ، وأيضاً الفنيين وقسم المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات الثقيلة ، وبمعاونة الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير أمن أسوان ، ومأمور قسم شرطة ثان أسوان ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

في السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية في المهد لحالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 430 م2 بنطاق قرية العباسية بالتعاون بين رئيس القرية ، ومسئولى جمعية الإصلاح الزراعى ، وكانت عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة .

هذا فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة البصيلية بتنظيم قافلة طبية ضمت جميع التخصصات وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بإدفو ومديرية الصحة بأسوان حيث نجحت أعمال القافلة فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 1200 مواطن ومواطنة .

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