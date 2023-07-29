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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة بسلاح أبيض فى روض الفرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على سيدة بسلاح أبيض بروض الفرج.

 

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على سيدة بسلاح أبيض أمام المواطنين بأحد المخابز بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 يوليو الجارى تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من كلاً من (مالك مخبز بدائرة القسم ، مصاب بجروح متفرقة بالجسم - وشقيقته) بتضررهما من (زوج الثانية) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب – حال تواجدهما بالمخبز ملك الأول – لوجود خلافات عائلية بين المشكو فى حقه والثانية ، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها .  
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات فيديو التعدى على سيدة بسلاح أبيض روض الفرج