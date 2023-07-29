العراق يعلن الإطاحة بزعيم فرقة "القادسية" بتنظيم داعش

أعلنت السلطات الأمنية العراقية أن جهاز المخابرات الوطني نجح من إلقاء القبض على المدعو "أبو حارث بغداد" زعيم فرقة القادسية التابعة لتنظيم داعش الارهابي.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم، أن أبطال جهاز المخابرات الوطني وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن من إلقاء القبض على الإرهابي المدعو (أبو حارث بغداد) واسمه (مثنى محمد جبارعفريت) أحد أخطر قيادات داعش، والذي انتمى لصفوف الجماعات الارهابية في العام ٢٠٠٥ وعمل ضمن مفارز بغداد ، لينتقل في العام ٢٠٠٧ للعمل مفارز أخرى لزراعة العبوات الناسفة والاغتيالات في العاصمة ، وفي العام ٢٠٠٩ انتقل الى محافظة نينوى وانضم لداعش كقائد لما يسمى فرقة القادسية.

وكشف البيان أنه بعد هزيمة داعش في العام ٢٠١٧ تم إشاعة خبر مقتله في محاولة لايقاف الملاحقات القانونية بحقه، وفي العام ٢٠١٩ حاول دخول العاصمة بغداد باسم مستعار وهوية مزورة، وأُلقي القبض عليه وفق مذكرة قضائية وبكمين محكم استمر لعشر ساعات متواصلة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ ليتم تسليمه الى الجهات المختصة أصوليًا.