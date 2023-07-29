غاده عادل تشارك جمهورها موعد عرض "مرعى البريمو"

نشرت الفنانة غادة عادل على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، الصورة الدعائية لفيلمها الجديد"مرعى البريمو" تشارك به جمهورها.

وعلقت على الصورة "مرعى البريمو يوم ٢ أغسطس فى دور العرض"، وظهرت من خلال الصوره الدعائية لبوستر الفيلم مع أبطال العمل على عربة بطيخ، ويشارك الفيلم فى الموسم السينمائى الصيفى.

الفيلم بطولة محمد هنيدي، غاده عادل، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، والإخراج سعيد حامد.

من جانبة تستعد الفنانة غادة عادل لطرح فيلم "البطة الصفراء"، للمشاركة أيضًا فى الموسم السينمائى الصيفى،

تجسد غاده عادل شخصية زعيمة عصابة يطلق عليها "عصابة البطة الصفراء" ويتورط معها محمد عبدالرحمن توتا فى الكثير من المواقف، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

الفيلم بطولة غادة عادل، محمد عبد الرحمن، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، والإخراج عصام نصار.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل السينمائية فيلم "ساعة إجابة"، بطولة غادة عادل، سوسن بدر، آيتن عامر، شريف سلامة، محمد ثروت، بدرية طلبة، نجلاء بدر والإخراج مصطفى أبو سيف.