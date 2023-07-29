أشرف صبحي يعقد لقاءً حوارياً موسعاً مع الكيانات الشبابية بالغربية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مع الكيانات الشبابية بالمحافظة، خلال اللقاء الحواري المفتوح، والذي عُقد داخل المركز الثقافي بمدينة طنطا، في إطار لقاءاته مع شباب مصر من جميع المحافظات، بهدف التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، وتحديد احتياجاتهم ومطالبهم.

يأتي ذلك ضمن برنامج زيارته لمحافظة الغربية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

أشار "صبحي" إلى أن الدولة المصرية حققت انجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعياً الشباب إلي المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

وطالب وزير الشباب والرياضة بضرورة بذل الجهد من قبل الشباب لتحقيق أهدافهم، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من البرامج والمشروعات من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، مشيراً إلي أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي .

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للدكتور طارق رحمي على المجهودات الكبيرة التي يبذلها داخل محافظة الغربية، وحرصه الشديد على تأهيل وتدريب شباب المحافظة، مشيداً بحجم الإنجازات داخل المحافظة، والذي يتماشا مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس.

وفي ختام اللقاء أعلن وزير الشباب والرياضة عن تدشين اتحاد شباب الغربية بهدف وجود كيان لتمثيل ودعم شباب المحافظة، والمساهمة في تطوير الأنشطة الشبابية والرياضية في المحافظة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة الرياضية والاجتماعية.

ومن جانبه، رحب محافظ الغربية بحضور وزير الشباب والرياضة، مشيداً بدور الوزارة وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية وخاصة نجاح تنظيم البطولات والمسابقات أثناء جائحة كورونا، فضلا عن حصد العديد من الجوائز والمراكز على المستوى العربي والإفريقي والدولي.

كما أشاد المحافظ برؤية وسياسة وزارة الشباب في تكوين وتأسيس كيانات شبابية داخل المحافظات والتي بدورها ستساهم في تدريب الشباب وثقل مهاراتهم وذلك تنفيذاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأكد رحمي على دعمه الكامل ودعم كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل دعم تلك الكيانات، موجها التهنئة لاتحاد شباب الغربية متمثلا في رئيسة محمد عادل محمود ونائبة الاتحاد نور الفقي.

رافق الوزير خلال جولته، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، محمد عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الشبابية، الدكتور إيهاب الابياري مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الرياضية، الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، يسري الديب مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الغربية تكريم نادي بلدية المحلة لصعوده إلي الدوري الممتاز، وافتتاح حمام سباحة بكل من "نادي سمنود، مركز شباب سمنود"، وإطلاق القافلة الطبية بمركز شباب سمنود، وافتتاح ملاعب خماسية بمراكز شباب" ميت بدر حلاوة، العزيزية، ميت هاشم" بسمنود.

وعقب ذلك مباشرةً، توجه وزير الشباب والرياضة لمحافظة الدقهلية، لتفقد المنشآت الشبابية والرياضة بالمحافظة، ويتضمن برنامج الزيارة افتتاح حمام سباحه (مغطي) بمركز شباب ميت خميس بالمنصورة، وافتتاح صالة الألعاب الإلكترونية وحضور لقاءً حوارياً مع أعضاء برلمان الشباب والشيوخ للمحافظة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، وتختتم الجولة بافتتاح مول تجاري وجراج بنادي الحوار الرياضي.

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