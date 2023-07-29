مدير تعليم القاهرة يتابع أعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بدء غرفة العمليات الرئيسية للإمتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢(دور ثان).

يؤدى( ٩٤٥٤) طالب وطالبة إمتحانات الدبلومات الفنية ، موزعين على (١٨) لجنة، (٢٦٥٦) تجارى ثلاث سنوات، (٦٧٥) تجارى خمس سنوات ( ٣٨٩٢) صناعى ثلاث سنوات، (١٥٣) صناعى خمس سنوات (١٠٠٦ ) فندقى ثلاث سنوات، (٧١٦) مهنى ثلاث سنوات (٣٥٦) مزدوج ثلاث سنوات .

وأكد " وكيل أول الوزارة " أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، حيث تم الإطمئنان على جميع خطوط سير مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان .

وشدد " موسى " على ضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات ، والعمل على تهيئة الجو النفسى للطلاب والمعلمين وعدم إصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين والتصدى بكل حزم لأى محاولة غش تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومصادرة أى تليفون محمول فى حالة ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله ،

كذلك إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل الإمتحان وبعد أداء الإمتحان .

كما أشار موسى إلى التنسيق الكامل مع مديريات الأمن ، الصحة ، ومرفق الإسعاف ، ورؤساء الأحياء، وذلك للتأمين المناسب للطلاب واللجان الإمتحانية .

وأوصى " مدير المديرية" مديرى عموم الإدارت بالتواجد وتذليل كافة العقبات وتوفير كافة الأجواء الآمنة لضمان سير الإمتحانات بسهولة ويسر.

وصرح الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الإمتحانات تسير في هدوء وانتظام ولم تتلق الغرفة أى شكاوى حتى الآن.