بطلات من ذهب.. منتخب ناشئات الإسكواش يحتفل بلقب بطولة العالم "صور"

واصل منتخب مصر لناشئات الاسكواش تحقيق الالقاب وحافظ على لقب بطولة العالم للفريق، بعد التتويج بلقب البطولة التى أقيمت فى مدينة ملبورن الأسترالية، بعد الفوز فى المباراة النهائية على منتخب ماليزيا بنتيجة 2-0.

وحققت اللاعبة زينة زين الفوز على سيفيترا كومار بنتيجة 3-1 خلال 27 دقيقة، وفازت اللاعبة أمينة عرفي على أيرا أزمان بتتيجة 3-0 في 34 دقيقة.

وتضم قائمة الفراعنة 4 لاعبات هن: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، زينة زين، نور مجاهد، وتحت القيادة الفنية لأمنية عبد القوي والمدرب أشرف حنفي.



يذكر أن البطلة المصرية أمينة عرفي توجت ببطولة العالم بالمنافسات الفردية بعد الفوز على لاعبة ماليزيا في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة لتحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

وتمكن منتخب ناشئات الإسكواش من حصد 5 ميداليات في المنافسات الفردية، حيث توجت أمينة عرفي باللقب والميدالية الذهبية، وحصد سلمان خليل الميدالية البرونزية، كما حصدت ملك خفاجي وفيروز أبو الخير ميداليتين برونزيتين بمنافسات السيدات.

وتأهل منتخب مصر لناشئات الإسكواش إلى نهائى بطولة العالم لفرق الناشئات بأستراليا بعد فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-0 أمس.

وكان المنتخب المصري لناشئات الإسكواش قد صعد إلى الدور قبل النهائي فى بطولة العالم للفرق بعد فوزه على منتخب أستراليا بنتيجة 3/0 في ربع النهائي .

