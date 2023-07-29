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السبت 29 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم القاهرة يتفقد مركز توزيع الأسئلة الرئيسى للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، العملية الامتحانية بالقاهرة منذ فجر اليوم السبت، حيث تفقد المطبعة السرية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية.  

كما تفقد مدير تعليم القاهرة مركز توزيع الأسئلة الرئيسى للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، والتى تبدأ  اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٩ وتنتهى ٢٠٢٣/٨/٧، واطمأن على تجهيز كل الاستعدادات .
وأوصى "موسى" باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

وأشار إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بالإدارات التعليمية الـ٣٣ على مدار اللحظة وتذليل كافة العقبات .

ووجه موسى مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومى على اللجان والتشديد على عدم اصطحاب المحمول، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات المديرية .

الإجراءات الوقائية والاحترازية التربية والتعليم المطبعة السرية غرفة العمليات الرئيسية