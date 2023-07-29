الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. وطقس حار طوال شهر أغسطس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أن تنخفض حدة موجة الطقس الحار اليوم السبت، موضحة أنه على مدار شهر أغسطس سيكون الطقس حارا، حيث يعتبر شهر أغسطس ذروة فصل الصيف نتيجة ارتفاع كبير في مستوى الرطوبة.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أنّ التوزيعات الضغطية ستختلف، نتأثر بامتداد المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا، وهو سيساعد بشكل كبير على عدم الشعور بنسب الرطوبة.

وتابعت، أن المنخفض الجوي سيساعد على انخفاض درجات الحرارة، حيث يشهد اليوم انخفاضا خفيفا على مستوى درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 2 درجة إلى 4 درجات على معظم أنحاء الجمهورية ولكن نسب الرطوبة المرتفعة في الجو ستكون مستمرة، وهي التي تجعلنا نحس بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وأكدت أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطب على معظم أنحاء الجمهورية، وبخاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن إحساسنا بالطقس الحار سيكون أقل من الأيام الماضية بشكل كبير ونحس باختلاف بدرجات الحرارة، بدرجات حرارة أقل من الأيام الماضية.