قصور الثقافة تقدم أولى فعالياتها بمهرجان العلمين الجديدة

دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى مشاركاتها بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، في حفل أقيم مساء الجمعة بكورنيش العلمين، وسط حضور غفير وتفاعل كبير من جمهور المهرجان.

وقدمت عدة فرق فنية تابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عددا من أروع فقراتها الاستعراضية المعبرة عن تراثها، حيث قدمت فرقة الحرية "الإسكندرية" للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد فقراتها الشهيرة منها "بنات بحري، السيالة"، وغيرها من التابلوهات المعبرة عن الفلكلور السكندري،.

كما قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد محروس مجموعة من الاستعراضات منها "الدبكة السيناوي وقيمو الأفراح" وغيرها من فقرات الفلكلور السيناوي. بينما قدمت فرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح مجموعة من الاستعراضات الفنية بالتنورة بمصاحبة المزمار والطبلة والصاجات.

يشرف على تنسيق برنامج المشاركة الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، حيث قدمت الفرق في تناغم رائع ديفيليه فني راقص على كورنيش المدينة، وجاءت الفعاليات بحضور محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، ومن المقرر أن تقدم الفرق ذاتها عروضها بالعلمين غدا السبت.

ويعد المهرجان أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الحالي وتستمر فعالياته حتى 26 من شهر أغسطس المقبل، تحت شعار "العالم علمين".

FB_IMG_1690620130198

FB_IMG_1690620127122

FB_IMG_1690620124049

FB_IMG_1690620120573