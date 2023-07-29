الصين.. تعليق مؤقت لوسائل النقل في مقاطعة فوجيان بسبب إعصار "دوكسوري"

السبت 29/يوليو/2023 - 11:23 ص

علّقت مقاطعة (فوجيان) بجنوب شرقي الصين، اليوم السبت، العمل بشكل مؤقت في وسائل النقل العام، بما فيها الحافلات وقطارات مترو الأنفاق في مدينة فوتشو حاضرة المقاطعة، بعد تفعيل المدينة لاستجابة طارئة من المستوى الأول لمواجهة العواصف المطيرة الناجمة عن إعصار "دوكسوري".

وأشارت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إلى أن الإعصار "دوكسوري"، الإعصار الخامس هذا العام، هبط على اليابسة في مقاطعة فوجيان صباح أمس الجمعة مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، موضحة أن مدينة فوتشو تأثرت بالإعصار، حيث تشهد هطولات مستمرة من الأمطار الغزيرة، فيما سجلت العديد من محطات الأرصاد الجوية في المدينة أعلى منسوب يومي لهطول الأمطار في تاريخ المدينة ما أدى إلى حدوث تشبعات بالمياه في بعض المناطق.

كما تضرر إجمالي 19 ألف شخص في مقاطعة جيانجشي من الإعصار، حيث تم إجلاء 11 ألف شخص ونقل نحو 1600 شخص إلى مناطق أكثر أمانا.