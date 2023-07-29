التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر سقوط حائط عليها بالشرقية

قررت نيابة جنوب الشرقية، اليوم، التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بكسور متعددة ونزيف إثر تعرضها لسقوط جزء من حائط من الطوب اللبن عليها ناحية الشيخة حمدة بمدينة القرين.

كان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة القرين يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول الطفلة" سلمى أ م" 6 سنوات جثة هامدة إثر إصابتها بنزيف نتيجة سقوط جزء من حائط عليها.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة بكسور وكدمات نتيجة سقوط جزء من حائط عليها.

وتحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.