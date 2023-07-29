ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت إشراف سمير البلكيمى بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.

وأسفرت بمركز كفرالدوار عن ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمراكز المحمودية وأبوحمص و إدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما و 22 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و مخبزين تصرفا فى 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن .

كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف .

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 10 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 12 محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف و عدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز .

وفى مركز دمنهور تم ضبط 10محلات ملابس لعدم الإعلان عن الأسعار وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم إمساك فواتير ضريبية وتم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.