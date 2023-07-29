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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل شخص على يد أصدقائه بالغربية بسبب المخدرات

ارشيفيه
ارشيفيه
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شهدت قرية مسهلة التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية جريمة قتل شخصين لصديقهما بسبب خلافات بينهم بسبب المخدرات، حيث تشاجر الطرفان وقام المتهمان بطعن المجنى عليه بعدة طعنات نافذة في الجسم والرقبة أودت بحياته عقب نقله إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخصين بطعن صديقهما "ال .خ" بعدة طعنات بسبب خلافات على المواد المخدرة داخل قرية مسهلة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ونجح مباحث مركز شرطة السنطة في القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة .

الأجهزة الأمنية إخطار ا من شرطة النجدة القبض علي المتهمين بسبب المخدرات