اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت استعدادًا لمباراة نظيره الداخلية التي تجمع بينهما غدا الأحد.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الداخلية في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر على ستاد الكلية الحربية.

ويخوض الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مرانه الأخير قبل مباراة الداخلية على ملعب مختار التتش مساء اليوم السبت.

وبعد نهاية التدريبات يختار كولر قائمة اللاعبين للمشاركة في المباراة من أجل الدخول في معسكر مغلق قبل اللقاء الحاسم أمام الداخلية.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب السويس في دور الـ32 بهدف دون رد.

ويسعى الفريق الأحمر لمواصلة المشوار في رحلة الحفاظ على اللقب الذى توج به في الموسم الماضي على حساب بيراميدز.