مسئول أوكراني يؤكد حاجة بلاده الملحة لأنظمة باتريوت المضادة للطائرات

السبت 29/يوليو/2023 - 10:16 ص

أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، أن بلاده تحتاج ما بين 10 إلى 12 نظام باتريوت المضاد للطائرات؛ من أجل حماية أراضيها من الهجمات الجوية الروسية.

وذكر بودولياك - في تصريحات، اليوم السبت، نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن "تكتيكات روسيا واضحة؛ يستخدمون هجمات ضخمة بطائرات دون طيار لزيادة التحميل على أنظمتنا المضادة للطائرات، ثم في موازاة ذلك، لديهم فرصة لاستخدام الصواريخ الباليستية لاستهداف البنية التحتية، مضيفا "ليس لدينا ما يكفي من الأنظمة الحديثة المضادة للطائرات مثل باتريوت، القادرة على ضرب أحدث جيل من الصواريخ الروسية مثل Oniks وKinzhal - عجز هذه الأنظمة يعني أننا لا نستطيع تغطية وحماية جميع أنحاء البلاد".

وأضاف أن "أوكرانيا تحتاج إلى 10-12 نظام باتريوت أو ما شابه لتتمكن من الدفاع عن البلاد بأكملها"، مشيرا إلى أن الهجمات الأخيرة على أوديسا أظهرت أهمية تعزيز أنظمة الدفاع الجوي.

وأكد أن الهجمات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية كانت تهدف إلى جعل حلفاء أوكرانيا يفكرون في إقناع كييف ببدء المفاوضات".

وأردف المسئول الأوكراني: "نحن نتفهم أنه إذا كنت بعيدًا عن الحرب وناخبيك يقولون إن الأسعار الداخلية أكثر أهمية، فمن الصعب التفكير في الحرب، ولكن يمكنك فقط أن تأخذ ورقة وتكتشف ما هو أرخص: مساعدة أوكرانيا على كسب الحرب أم وجود صراع مجمّد مع كل المخاطر وعدم الاستقرار الذي ينطوي عليه لسنوات قادمة؟.. نحن نشرح ذلك لشركائنا، لكن اتخاذ القرار ليس بالسرعة التي نرغب فيها.

