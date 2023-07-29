الصين تخصص 40.65 مليون دولار لدعم المناطق المتضررة من الفيضانات والأعاصير

السبت 29/يوليو/2023 - 09:57 ص

خصصت الصين 290 مليون يوان (نحو 40.65 مليون دولار أمريكي) من الصناديق المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية، لدعم أعمال الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات والأعاصير.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أن وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ اشتركتا في تخصيص أموال الطوارئ، موضحة أنه سيتم تخصيص إجمالي 90 مليون يوان لمقاطعات فوجيان، وقوانجدونج، وتشجيانج حيث حلّ الإعصار "دوكسوري"، وهو الإعصار الخامس لهذا العام، مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة ضربت المقاطعات المذكورة، سيتم استخدام الأموال لدعم جهود الإنقاذ المحلية في حالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث مع التركيز على البحث عن السكان المتضررين من الكوارث وإنقاذهم وإجلائهم وتعقّب الكوارث الثانوية، وإصلاح المنازل المتضررة، بالإضافة إلى توزيع 200 مليون يوان أخرى على مقاطعة سيتشوان، ومنطقة منغوليا الداخلية للتعامل مع الفيضانات والجفاف.

وفي السياق ذاته، حث وزير الموارد المائية الصيني "لي قوه ينج" الإدارات ذات الصلة على إعادة توزيع مختلف التدابير الوقائية وإعادة فحصها وتنفيذها، لمواجهة العواصف والفيضانات الناجمة عن الإعصار.

وقال "لي" - في اجتماع بشأن نشر تدابير وقائية ضد العواصف المطيرة والفيضانات الناجمة عن الإعصار "دوكسوري" - إن الإعصار أقوى بكثير من التوقعات السابقة، حيث يتمتع بشدة أكبر وكمية أكبر من بخار الماء ونطاق تأثير أوسع، مؤكدا ضرورة التركيز على عدم وقوع إصابات وانهيار سدود الخزانات وتضرر السدود المهمة والتأثير على البنية التحتية الرئيسية، إلى جانب تفعيل آليات الاستجابة المناسبة على الفور.

