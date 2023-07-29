أمر ضبط وإحضار للمتهم بقتل شاب في السلام

أمرت نيابة السلام بسرعة ضبط وإحضار المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما ، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة السلام يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب إثر إصابته بطعنة نافذة بجسده وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، أدت إلى قيام المتهم بتسديد طعنه نافذة للمجني عليه.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.